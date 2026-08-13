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Aktüel COP31 Gençlik İklim Ideathonu başvuruları başladı
Aktüel

COP31 Gençlik İklim Ideathonu başvuruları başladı

Yeniakit Publisher
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COP31 Gençlik İklim Ideathonu başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "7 bölge 7 şehirde" düzenlenecek COP31 Gençlik İklim Ideathonu için başvurular başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliğiyle mücadelede gençlerin fikir ve çözüm önerilerinin değerlendirileceği COP31 Gençlik İklim Ideathonu kapsamında, 7 bölgedeki etkinliklere yaklaşık 15-29 yaş aralığındaki 630 genç katılacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, dünyanın, fikrinize ihtiyacı var. 7 bölge 7 şehirde düzenleyeceğimiz COP31 Gençlik İklim Ideathonu'nda iklim değişikliğine karşı gençlerin fikirlerini, geleceğe yön verecek somut ve uygulanabilir çözümlere dönüştüreceğiz. Gençlerimiz üretecek, Türkiye dünyaya örnek olacak." ifadelerini kullandı.

COP31 Gençlik İklim Ideathonu, gençlerin iklim değişikliğiyle mücadele sürecine aktif katılımını sağlamak, yenilikçi ve uygulanabilir çözüm önerileri geliştirmelerini teşvik etmek ve gençlik perspektifini politika üretim süreçlerine entegre etmek amacıyla düzenleniyor. 

Programlar, 7 bölgedeki etkinlikler için seçilecek yaklaşık 15-29 yaş aralığındaki 630 gencin katılımıyla gerçekleştirilecek.

COP31 Gençlik İklim Ideathonu'nun temaları yeşil beceri ve iklim okuryazarlığı, gençlik katılımı ve iklim liderliği, iklim değişikliğine uyum ve dayanıklılık, hava kirliliği, temiz hava ve yeşil dönüşüm, orman yangınları, kuraklık ve su stresiyle mücadele, tarım ve gıda güvenliği, yenilenebilir enerjiler ve karbon ayak izinin azaltılması, genç dostu ve çevreyle uyumlu spor tesisleri olarak belirlendi.

Etkinlik kapsamında geliştirilecek fikirlerin, uygulamaya yönelik somut, uygulanabilir ve ölçeklenebilir çıktılara dönüşmesi hedefleniyor.

COP31 Gençlik İklim Ideathonu için başvurular "e-genc.gsb.gov.tr" adresinden yapılabilecek.

 

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