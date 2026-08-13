Sürücülerin dikkatine! Sakın bu hatayı yapma yoksa: 450 bin lira ceza

Olay, Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi’nde meydana geldi.

Trafik ekipleri, 16 APG 391 plakalı motosikletin sürücüsü Ö.Ç.’ye “dur” ihtarında bulundu. Ancak sürücü polis ekiplerinin uyarısına uymayarak yoluna devam etti.

Bunun üzerine ekiplerle motosiklet sürücüsü arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Polis ekipleri Ö.Ç.’yi kısa süre sonra yakalayarak durdurdu.

Alkolmetrede 1,07 promil çıktı

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Ö.Ç.’nin 1,07 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüyle ilgili yapılan incelemede dikkat çeken bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Ö.Ç.’nin daha önce de aynı ihlal nedeniyle ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Böylece sürücünün alkollü olmasına rağmen yeniden trafiğe çıktığı ve bu kez polis ekiplerinin “dur” ihtarına da uymadığı belirlendi.

Cezalar peş peşe geldi: Toplam 450 bin lira

Ö.Ç.’ye gerçekleştirilen işlemlerin ardından;

“Dur” ihtarına uymamaktan 200 bin lira ,

, Ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin lira ,

, Alkollü araç kullanmaktan 50 bin lira

olmak üzere toplam 450 bin lira para cezası uygulandı.

Sürücünün kullandığı motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Alkol direksiyon başında refleksleri ve karar verme yeteneğini bozuyor

İnegöl’de yaşanan olay, alkollü araç kullanımının oluşturduğu tehlikeyi bir kez daha hatırlattı. Alkol; sürücünün dikkatini, muhakeme yeteneğini, koordinasyonunu ve tehlike karşısında doğru tepki verme becerisini olumsuz etkileyebiliyor.

Özellikle motosiklet kullanımında denge, koordinasyon ve hızlı karar verme hayati önem taşıyor. Alkolün bu yetenekleri zayıflatması, sürücünün yalnızca kendi hayatını değil, trafikteki diğer insanların hayatını da tehlikeye atmasına neden olabiliyor.

Alkol miktarı arttıkça sürücünün mesafe ve hız değerlendirmesinde hata yapma, tehlikeyi geç fark etme ve riskli kararlar alma ihtimali de yükseliyor.

“Ben iyiyim” düşüncesi büyük tehlike

Alkolün en tehlikeli etkilerinden biri de kişinin kendi sürüş kabiliyetini olduğundan daha iyi değerlendirmesine yol açabilmesi. Sürücü kendisini araç kullanabilecek durumda hissederken dikkat, koordinasyon ve tepki süresi çoktan olumsuz etkilenmiş olabiliyor.

Bu nedenle alkollü araç kullanmamak yalnızca trafik kurallarına uyma meselesi değil, doğrudan can güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

İnegöl’de yakalanan sürücünün daha önce de alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine el konulmuş olmasına rağmen yeniden direksiyon başına geçmesi ve polisin “dur” ihtarına uymaması ise olayın dikkat çeken boyutunu oluşturdu.