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Yerel Trafo böyle patladı!
Yerel

Trafo böyle patladı!

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde elektrik trafosunun patlaması 20 dairenin elektriksiz kalmasına sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 12:28:00 -
Trafo böyle patladı!

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde elektrik trafosunun patlaması 20 dairenin elektriksiz kalmasına sebep oldu.

Olay, Ali Baba Mahallesi 5038. Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, trafoda belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından trafodan alevler yükselmeye başladı. Trafodan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, elektrik dağıtım firmasını aradı.

Yaşanan olay nedeniyle 20 daire bir süre elektriksiz kaldı.

Kolon hattında çıktığı öğrenilen direkte çalışma başlatıldı.

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