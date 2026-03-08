  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Trafikte seyreden araç birden alev aldı: Sürücü canını zor kurtardı
Yerel

Trafikte seyreden araç birden alev aldı: Sürücü canını zor kurtardı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Trafikte seyreden araç birden alev aldı: Sürücü canını zor kurtardı

Bursa çevre yolunda seyir halindeki hafif ticari araç bir anda alev aldı. Srücünün canın zor kurtardığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Nilüfer ilçesi çevre yolunda ilerleyen hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda yanmaya başladı. Aracın motor kısmından yükselen alevleri fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu kendini dışarı attı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Alevler kontrol altına alınarak söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

