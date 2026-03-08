Trafikte seyreden araç birden alev aldı: Sürücü canını zor kurtardı

Nilüfer ilçesi çevre yolunda ilerleyen hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda yanmaya başladı. Aracın motor kısmından yükselen alevleri fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu kendini dışarı attı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Alevler kontrol altına alınarak söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.