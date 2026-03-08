  • İSTANBUL
Gündem Hamaney'in yerine kim gelecek? Uzlaşı sağlandı
Hamaney'in yerine kim gelecek? Uzlaşı sağlandı

Yeniakit Publisher
ABD ve İsrail'in terör saldırılarında öldürülen İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in halefi konusunda İran'dan iki açıklama geldi.

Mehr Haber Ajansı’na göre, İran Uzmanlar Meclisi üyesi Mirbağeri, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in halefi konusunda büyük ölçüde uzlaşı sağlandığını açıkladı. Ancak seçim sürecine ilişkin bazı engellerin hâlâ çözülmesi gerektiğini belirtti.

Yerine geçici olarak Ayetullah Alireza Arafi atanmıştı.

GENEL OTURUM YOK

Öte yandan Uzmanlar Meclisi üyesi Hüseyin Muzaferri'den bambaşka bir açıklama geldi.

İran Uzmanlar Meclisi üyesi Hüseyin Muzaferri, yeni dini liderin seçimine ilişkin sürece dair değerlendirmelerde bulundu. Muzaferri, Uzmanlar Meclisi'nin henüz bu konuya ilişkin genel oturum gerçekleştirmediğini ve yeni dini lider için herhangi bir seçim yapılmadığını belirtti.

Kamuoyunda yer alan çeşitli iddia ve tahminlere karşı temkinli olunması gerektiğini vurgulayan Muzaferri, söylentilerden kaçınılması çağrısında bulundu. Muzaferri, "Uzmanlar Meclisi'nin yeni dini liderin seçimi için önümüzdeki 24 saat içinde toplanmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

İRAN'IN LİDERİ NASIL BELİRLENİYOR?

İran'da dini lider, ülkenin en üst siyasi ve dini otoritesi olarak kabul ediliyor. İran Anayasası'na göre dini lider, 88 üyeden oluşan Uzmanlar Meclisi tarafından seçiliyor. Uzmanlar Meclisi üyeleri ise halk tarafından yapılan seçimlerle belirleniyor.

Uzmanlar Meclisi'nin temel görevleri arasında dini lideri seçmenin yanı sıra gerektiğinde görevden alma yetkisi de bulunuyor. Dini liderin hayatını kaybetmesi ya da görevini sürdürememesi gibi durumlarda Uzmanlar Meclisi toplanarak ülkenin yeni dini liderini belirliyor.

Ayrıntılar geliyor...

