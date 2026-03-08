Akaryakıta Savaş Zammı Kapıda: Devlet Vatandaşı Korumaya Aldı!
Küresel petrol piyasalarındaki savaş kaynaklı dalgalanmalar Türkiye'deki pompa fiyatlarını da vurdu. Salı günü beklenen dev zammın büyük bir kısmı, devletin fedakarlığıyla ÖTV üzerinden sübvanse edilerek vatandaşa en az seviyede yansıtılacak.
Eşel Mobil Devreye Girdi: Büyük Zam Engellendi
Dünya genelinde tırmanan jeopolitik gerilimler ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarında yeni bir artışı zorunlu kıldı. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, normal şartlarda motorine 2,14 TL, benzine ise 1,54 TL zam yapılması gerekiyordu.
DEVLET ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU
Ancak Resmi Gazete’de yayımlanan Eşel Mobil Sistemi sayesinde, bu dev artışın vatandaşın cebini yakmasının önüne geçildi. Zammın yaklaşık yüzde 75’lik kısmı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indiriminden karşılanacak. Böylece zam; motorinde sadece 53 kuruş, benzinde ise 39 kuruş olarak pompalara yansıyacak.
İşte Şehir Şehir Güncel Rakamlar
Zam öncesinde Türkiye'nin büyük illerindeki akaryakıt fiyatları şu şekilde seyrediyor:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
- Benzin: 59,89 TL
- Motorin: 64,70 TL
- LPG: 30,29 TL
ANKARA
- Benzin: 60,85 TL
- Motorin: 65,81 TL
- LPG: 30,17 TL
İZMİR
- Benzin: 61,13 TL
- Motorin: 66,09 TL
- LPG: 30,09 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
- Benzin: 59,73 TL
- Motorin: 64,54 TL
- LPG: 29,69 TL
Küresel piyasalardaki istikrarsızlığa rağmen, ekonomi yönetiminin aldığı bu önlemlerle enerji maliyetlerinin iç piyasadaki etkisi asgari düzeyde tutulmaya çalışılıyor.
