YÖKDİL sınavı yapıldı! Sonuçların açıklanacağı tarih de açıklandı
YÖKDİL sınavı yapıldı! Sonuçların açıklanacağı tarih de açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/1) yapıldı. Sınavın sonuçları ise 8 Nisan'da açıklanacak.

Sınav, KKTC'nin başkenti Lefkoşa, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek ve Türkiye'de 81 ilde toplam 89 sınav merkezinde, 316 bina ve 4 bin 534 salonda uygulandı. Saat 10.15'te başlayan sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra binalara alınmadı.

113 bin 881 adayın başvurduğu 2026-YÖKDİL/1'de İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarından, Almanca, Fransızca ve Arapçada ise sadece sosyal bilimler alanından soru soruldu.

Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verildi.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü saat 10.00'a kadar açık tutuldu.

Sınav sonuçları, 8 Nisan'da açıklanacak ve lisansüstü eğitim ile yabancı dil hazırlık muafiyetinde sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl, öğretim elemanı kadroları ve doçentlik başvurularında ise sürekli geçerli olacak.

