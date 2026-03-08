Galatasaray ve Beşiktaş anlaştı: Paylaşım kararı çıktı...
Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi; iki takımın yöneticilerinin, sonuç ne olursa olsun karşı tarafı kızdıracak sosyal medya paylaşımları yapılmayacağı konusunda anlaştığı öğrenildi.
Haftanın maçında Galatasaray, Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. Derbi öncesinde iki takım yöneticileri arasında sözlü bir anlaşma yapıldığı öğrenildi. Buna göre; kim kazanırsa kazansın, karşı tarafı kızdırabilecek sosyal medya paylaşımları yapılmayacaktı.
Galatasaray iletişim ekibinin, galibiyet ihtimaline karşı çok sayıda paylaşım hazırladığı belirtildi. Fakat kulüpler arasındaki el sıkışmanın ardından bunların neredeyse tamamına yakını yayınlanmadı. Hatırlanacağı üzere önceki maçlarda konuyla ilgili tartışmalar yaşanmıştı.
Eğer derbiyi Beşiktaş kazansaydı, onların da aynı şekilde hareket edeceği kaydedildi. Son yıllarda özellikle İstanbul ekipleri arasında karşılıklı göndermeler yaşanıyor. Bazı sosyal medya paylaşımları sorun olmazken, bir kısmı kulüpler arasında krize sebebiyet verebiliyor.
