Trafik kazasında yaralandı, 15 ay sonra hayatını kaybetti
Konya’nın Karapınar ilçesinde 11 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan vatandaş 15 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, 11 Ekim 2024 tarihinde Karapınar ilçesi Apak Kaşı mevkiinde meydana gelmişti. M.Ö. idaresindeki 42 ADY 344 plakalı otomobil, Hikmet Çakan (66) yönetimindeki motosikletle çarpışmış, motosiklet sürücüsü Çakan yola savrularak ağır yaralanmıştı. Hikmet Çakan, Konya’da tedavi gördüğü hastanede 15 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Çakan’ın cenazesi Karapınar ilçesi Apak Mezarlığında kılınan namazın ardından sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.