Trafik kazasında annelerini kaybeden iki kardeşe halaları annelik yapıyor

GİRESUN (AA) - İstanbul'da 5 yıl önce meydana gelen trafik kazasında annelerini kaybeden Hakan ve Alper Kır kardeşlere, halaları annelik yapıyor.

Kurtköy'de 2015 yılında yaşanan trafik kazasında iki çocuk annesi Nazmiye Kır, vefat etti. Kır'ın o dönem 3 ve 4 yaşlarında olan oğullarına önce kayınvalidesi ardından da halaları Nezaket Özen sahip çıktı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Özen, yeğenlerine de annelik yapıyor. 9 yaşındaki Alper ve 8 yaşındaki kardeşi Hakan Kır, halalarının sevgi ve şefkatiyle hayatlarını sürdürüyor.

Nezaket Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yengesinin trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ağabeyinin, çocuklarını annesine getirdiğini söyledi.

Ağabeyinin o dönem İstanbul'da çalışmaya devam ettiğini, annesinin de yaşlı olması nedeniyle çocukların bakımında zorlandığını belirten Özen, "Orada çocukları gördüğüm zaman anneme rica ettim, 'Sen ikisine bakamazsın birini ben alayım' diye ama o kabul etmedi. Ben önce Alper'i aldım, daha sonra küçük olan Hakan'ı da alıp kendi evlatlarım gibi bakmaya başladım." dedi.

45 yaşındaki Özen, Hakan ve Alper'i hiçbir zaman kendi evlatlarından ayırt etmediğini dile getirerek "19 ve 22 yaşında çocuklarım daha var. Bu hayatta bazı anneler çocuklarına bakamıyor. Ben iki yetim bakıyorum. Benden de ders alsınlar. Ömrüm yettiği kadar bakmaya hazırım. Bu saatten sonra çocuklarımızı hiç kimseye vermeyi de düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Alper Kır ise halasına teşekkür ederek "Halamız küçüklüğümüzden beri kardeşimle birlikte bize bakıyor. Ben de ileride iş sahibi olup onu mahcup etmeyeceğim." diye konuştu.