Mart ayından görevinden istifa etmişti! Bahçeli’nin ilk imzacısı olduğu tarihi teklifte İzzet Ulvi Yönter fire verdi

Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturması amacıyla hazırlanan çerçeve yasa teklifi, 360 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu.

BAHÇELİ'NİN İLK İMZACISI OLDUĞU TEKLİFTE MHP'DEN FİRE

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ilk imzacısı olduğu teklif, MHP grubunun tamamından destek alırken İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in imza listesinde yer almaması dikkat çekti.

Gazeteci Nergis Demirkaya'nın aktardığına göre, MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmiş olmasına karşın partideki milletvekilliği görevi ve üyeliği devam eden İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter teklife imza atmadı.

YÖNTER'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Teklifin imza listesinde adının bulunmamasının ardından Yönter, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yönter mesajında, "Bir canım var; o da vatana, millete, devlete ve davama feda olsun…" ifadelerini kullandı.

MART AYINDA GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

İzzet Ulvi Yönter’in yasa teklifine imza vermemesi, 27 Mart tarihinde parti yönetiminden ayrılış sürecini yeniden gündeme taşıdı. Yönter, o dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelerle istifasını duyurmuştu: "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim."

BAHÇELİ "AKADEMİK ÇALIŞMALAR İÇİN MÜSAADE İSTEDİ" DEMİŞTİ

Yönter’in istifasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuya açıklık getirmişti. Bahçeli, Yönter’in akademik çalışmalarına ağırlık vermek amacıyla kendisinden "müsaade istediğini" belirterek, istifa kararının arkasında herhangi bir kırgınlık veya küskünlük bulunmadığını vurgulamıştı.