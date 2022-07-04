Trafik kazalarında Temmuz ayına dikkat!

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Koronavirüs salgının devam ettiği geçtiğimiz sene bulaş oranı yükselmemesi için memleketlerine dahi gidemeyen vatandaşlar bu yıl uzun tatil süresini geçirmek ve kurbanını köyünde kesmek için hazırlıklara başladı. Ancak TÜİK verilerine göre kazaların en çok yaşandığı ay Temmuz olarak kayıtlarda yer alıyor. 2021 yılı TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 2021 yılında meydana gelen 187 bin 963 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının aylara göre dağılımında yüzde 11+,7 pay ve 22 bin 083 rakamı ile Temmuz ayı en çok trafik kazasının yaşandığı ay olarak tespit edildi. Karayolu trafik kaza istatistiklerine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın (JGnK) idari kayıtlarından derlenen rakamlarla hazırlanan bu rakamlara göre sürücülerin rehavete kapılıp, yılın yorgunluğunu atmak için çıkılan tatil yolculuklarında daha çok hata yapıldığını da gösteriyor. Trafik kazalarının en az olduğu ay ise yüzde 4,8 oran ve 9 bin 098 rakamı ile Şubat ayı.

Kazaya en çok sürücü kusurları neden oluyor

Yine TÜİK verilerine göre Türkiye’de meydana gelen kazaların çoğunluğu sürücü hatalarından kaynaklanıyor. Kazaya neden olan kusurlar içinde sürücü kusurları yüzde 87,1 ile ilk sırada yer alırken, geçtiğimiz yıl rakamlarına göre, Türkiye’de 2021 yılında ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 224 bin 418 kusura bakıldığında, kusurların yüzde 87,1’inin sürücü, yüzde 8,2’sinin yaya, yüzde 2,6’sının taşıt, yüzde 1,8’inin yolcu ve yüzde 0,4’ünün yol kaynaklı olduğu tespit edildi. Uzmanlar genellikle uzun tatiller öncesinde sürücülere yönelik uyarılar yaparken birinci sırada otomobilin bakımlarının eksiksiz yapılmasını ve hava şartlarına uygun lastik kullanılmasının önemine değiniyorlar.