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Yaşam Trafiği birbirine böyle kattılar! TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü
Yaşam

Trafiği birbirine böyle kattılar! TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü

Yeniakit Publisher
2024-01-31 10:13:00 -

TEM Otoyolu'nda tır ile hafriyat kamyonu sürücüleri ölüme meydan okudu.

TEM Otoyolu’nda yol tartışması yapan hafriyat kamyonu ile tır sürücüsü, trafiği birbirine kattı.Hafriyat kamyonunun tırı sıkıştırması sonrası kazanın eşiğinden dönülürken yaşanan o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Tem otoyolu Esenyurt istikameti’nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki tır ile hafriyat kamyonu sürücüleri arasında yol tartışması çıktı. Çıkan tartışma sonrası sürücüler birbirlerinin önüne geçmeye başladı. Bir süre sonra hafriyat kamyonu sürücüsü tırı yolun dışına kadar sıkıştırırken kazanın eşiğinden dönüldü. Trafiğin birbirine girdiği o anlar ise seyir halindeki bir otomobilden cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

O anlar saniye saniye kaydedildi! Daha önce böyle bir kaza görülmemiştir!
O anlar saniye saniye kaydedildi! Daha önce böyle bir kaza görülmemiştir!

Yaşam

O anlar saniye saniye kaydedildi! Daha önce böyle bir kaza görülmemiştir!


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