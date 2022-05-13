Trabzon'un Messi'si için ayrılık vakti!

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da yıldız futbolculara teklif gelmeye devam ediyor. Abdülkadir Ömür için 2 Fransız ekibi harekete geçtimişti. Bordo-mavili takımda iyi bir sezon geçiren ve başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Abdülkadir Ömür için Nice ve Marsilya devrede. Genç yıldız için yapılan teklif belli oldu.

Abdülkadir Ömür'e en ilgili olan takımın Marsilya olduğu ve 12 milyon euro ödemeyi kabul ettiği öne sürüldü.

Trabzonspor'da bu sezon en başarılı isimlerden biri olan Abdülkadir Ömür için tranfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

ABDÜLKADİR ÖMÜR İÇİN FRANSIZLAR DEVREDE

Süper Lig'de 38 yıl aranın ardından şampiyonluk yaşayan Trabzonspor'da forma giyen Abdülkadir Ömür, başarılı performansıyla Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

Fotomaç'ın Fransız basınına dayandırdığı habere göre; Ligue 1 ekiplerinden Marsilya ve Nice 22 yaşındaki oyuncu için harekete geçti.

12 MİLYON €'LUK TEKLİF

Nice'in yanı sıra Abdülkadir Ömür için Marsilya'nın daha ısrarcı olduğu ve genç oyuncu için 12 milyon Euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Haberde ayrıca Abdülkadir'in oyun tarzının eski bir Marsilyalı olan Valbuena'ya benzediği kaydedildi.

Abdülkadir Ömür, bu sezon Trabzonspor formasıyla 36 resmi maçın 27'sinde ilk 11'de yer aldı.

22 yaşındaki orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.

ABDÜLKADİR'DEN ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Ömür, "Alkışlar içinde sahaya çıkmak çok gurur verici bir şeydi. Jestleri için çok teşekkür ediyoruz. İnanılmaz bir sezon yaşayacağımızı sezon başından itibaren biliyorduk.