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Spor Trabzonspor'un yeni transferi Batagov Trabzon'da
Spor

Trabzonspor'un yeni transferi Batagov Trabzon'da

Yeniakit Publisher
2024-08-10 23:36:30 - 2024-08-10 23:36:30
Trabzonspor'un yeni transferi Batagov Trabzon'da

Trabzonspor'un Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'tan transfer ettiği ve 4 yıllık anlaşma sağladığı 22 yaşındaki Arseniy Batagov, Trabzon'a geldi.

Trabzonspor'un Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'tan transfer ettiği ve 4 yıllık anlaşma sağladığı 22 yaşındaki Arseniy Batagov, Trabzon'a geldi.

Stoper, ön libero, merkez orta saha ve sol bek olarak görev alabilen Arseniy Batagov'un Trabzon'a gelişi Ukrayna'da devam eden savaş prosedürleri nedeniyle daha önce 3 kez iptal olmuştu.

Ukrayna ekibi Zorya Luhansk ile ile 63 maçta süre alan Arseniy Batagov 3 gol 4 asistlik skor katkısı sağlarken, SK Dnipro-1 ile 46 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

 
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