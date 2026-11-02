Mali kriz bir devri kapattı: Teknoloji devi telefon pazarından çekiliyor

Tayvanlı teknoloji devi ASUS'un, devam eden mali zararlar ve artan bileşen fiyatlarının etkisiyle akıllı telefon üretimini tamamen durdurarak pazardan çekilmeye hazırlandığı açıklandı.

ASUS'un akıllı telefon pazarından tamamen çekileceği belirtildi.

Gelen son bilgilere göre şirket, elindeki mevcut akıllı telefon modellerinin üretimini durdurdu ve tüm cihaz stoklarını tüketti.

YENİ MODELLER İPTAL EDİLDİ VE ÜRETİM BİTTİ

Şirketin, 2026'nın dördüncü çeyreğine girilirken tüm telefon ürün gamını üretimden kaldırma aşamasına geçtiği belirtiliyor.

Ayrıca ASUS, daha önce yaptığı resmi açıklamalarda 2026 yılı içerisinde yeni bir akıllı telefon piyasaya sürmeyi planlamadığını da doğrulamıştı.

SON CİHAZLAR ROG PHONE 9 VE ZENFONE 12 ULTRA OLDU

Markanın piyasaya sürdüğü son akıllı telefonlar olarak kayıtlara geçen ROG Phone 9 ve Zenfone 12 Ultra modellerinin satış kanallarındaki son stokları da eridi.

Fiyat karşılaştırma sitelerinde Zenfone 12 Ultra modelinin artık hiçbir şekilde bulunamaması, bu iddiaları kanıtlar nitelikte.

ARTAN MALİYETLER DÖNÜŞ İHTİMALİNİ BİTİRDİ

Şirketin telefon biriminde yaptığı ciddi optimizasyon çalışmalarına rağmen sürekli zarar etmeye devam etmesi, bu kararın alınmasında etkili oldu.

Özellikle 2026'nın başında artan bellek fiyatları ve azalan tüketici harcamaları, ASUS'un akıllı telefon pazarına geri dönme ihtimalini neredeyse tamamen ortadan kaldırdı.