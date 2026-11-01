Yemen’de dengeleri değiştirecek hamle! Suudi Arabistan harekete geçti

Yemen’de Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu arasındaki mücadelede yeni bir gelişme yaşandı. Koalisyon güçleri, Husilerin askeri kapasitesini beslediği belirtilen hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

FÜZE VE İHA KAPASİTESİ HEDEFTE

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada operasyonun Husilerin balistik füze ve insansız hava aracı kapasitesini artırmak için kullandığı “hayati kaynaklara” yönelik gerçekleştirildiğini belirtti.

Maliki, söz konusu kaynakların hedef alınarak etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Koalisyon, operasyonun Yemen ve Suudi Arabistan’daki sivilleri hedef alan saldırılara karşılık gerçekleştirildiğini bildirdi.

KIZILDENİZ AYRINTISI DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamada dikkat çeken bir diğer başlık ise Kızıldeniz oldu. Husilerin Suudi Arabistan ve Yemen’in güvenliğinin yanı sıra Kızıldeniz’deki seyrüsefer serbestisini tehdit eden saldırılarında kullandığı kaynakların da hedef alındığı aktarıldı.

Ancak operasyonun Yemen’in hangi bölgelerinde gerçekleştirildiği açıklanmadı.

Koalisyon, “hayati kaynaklar” olarak tanımladığı hedeflerin tam olarak ne olduğuna ilişkin de ayrıntı paylaşmadı. Operasyonda ölü veya yaralı bulunup bulunmadığı konusunda da bilgi verilmedi.

BABÜLMENDEB ÇEVRESİNDE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Yemen’deki gerilimin son dönemde yeniden yükselmesinde Babülmendeb Boğazı çevresindeki gelişmeler öne çıkıyor.

İran destekli Husilerin geçen ay Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde vilayetinden Taiz yönüne saldırılar gerçekleştirerek Babülmendeb Boğazı’na doğru ilerlemesiyle başlayan çatışmaların, Taiz başta olmak üzere birçok bölgede sürdüğü belirtiliyor.

Husiler, Eylül 2014’ten bu yana başkent Sana ve Yemen’in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise Mart 2015’ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

300 BİNDEN FAZLA SİVİL EVİNİ TERK ETTİ

Sahadaki askeri hareketlilik sürerken Yemen’deki insani tablonun da ağırlaştığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) yayımladığı rapora göre, Yemen’in batısında şiddetlenen çatışmalar nedeniyle 300 binden fazla sivil evini terk etmek zorunda kaldı.

Yerinden edilenlerin büyük bölümünün son iki ay içerisinde yaşadıkları bölgelerden ayrıldığı belirtildi.

“ÜZERLERİNDEKİ KIYAFETLERDEN BAŞKA HİÇBİR ŞEYLERİ YOK”

IOM Yemen Misyonu Şefi Abdusattor Esoev, Yemenli ailelerin yıllardır devam eden çatışmaların ardından bir kez daha göçe zorlandığını belirtti.

Esoev, bazı ailelerin üzerlerindeki kıyafetlerden başka hiçbir şeyleri olmadan kaçmak zorunda kaldığını aktararak barınma, gıda, temiz su ve sağlık hizmetleri için acil desteğe ihtiyaç bulunduğunu vurguladı.

FİYATLAR 3 İLA 5 KAT ARTTI

Çatışmaların etkisi yalnızca cephe hattıyla sınırlı kalmadı. Taiz’de çevre bölgelerle ulaşımın aksaması nedeniyle temel tüketim ürünlerinin fiyatlarının 3 ila 5 kat yükseldiği bildirildi.

Bölgede çatışmaların hangi yönde ilerleyeceği yakından takip edilirken, Arap Koalisyonu’nun Husilerin füze ve İHA kapasitesini beslediğini açıkladığı hedeflere yönelik son operasyonu Yemen’deki savaşta yeni bir askeri hamle olarak kayıtlara geçti.