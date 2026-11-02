Dr. Hasan Arslan’dan 3 Kasım mesajı: 3 Kasım, millet iradesinin ve güçlü Türkiye’nin yükseliş miladıdır

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL



AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, AK Parti’nin iktidara gelişinin 24. yılı dolayısıyla yaptığı özel açıklamada, 3 Kasım 2002’nin Türkiye’nin siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. AK Parti’nin “Erdemliler Hareketi” anlayışıyla yola çıktığını belirten Arslan, milletin güçlü iradesiyle tek başına iktidara gelen partinin Türkiye’nin kaderinde yeni bir dönem başlattığını kaydetti.





“3 KASIM TARİHİ BİR MİLATTIR”



Geçmişte Türkiye’nin koalisyon krizleri, ekonomik sorunlar ve vesayet odaklarının etkisiyle mücadele ettiğini belirten Arslan, 3 Kasım 2002’de AK Parti’nin iktidara gelmemesi durumunda ülkenin nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağının milletin takdirinde olduğunu dile getirdi.



Türkiye’nin bugün geldiği noktaya dikkat çeken Arslan, “Türkiye artık sadece yönetilen değil, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yarınları inşa eden lider bir ülkedir” değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye’nin uluslararası alandaki konumunun güçlendiğini vurgulayan Arslan, diplomasi, savunma sanayii ve küresel iş birlikleri alanlarında atılan adımların ülkenin uluslararası etkinliğini artırdığını ifade etti.



“TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİMİZE KARARLILIKLA İLERLİYORUZ”



Tam bağımsız savunma sanayii, yerli ve millî enerji hamleleri, güçlü ekonomi, yüksek teknoloji, etkin diplomasi ve toplumsal refahın Türkiye Yüzyılı hedeflerinin temel unsurları olduğunu belirten Arslan, Türkiye’yi geleceğe emin adımlarla taşıma kararlılığında olduklarını kaydetti.



Terörle mücadeleye de değinen Arslan, milletin huzuru ve devletin bekasını esas alan çalışmalarla “Terörsüz Türkiye” hedefine doğru ilerlediklerini belirterek, terörden arınmış, bölgesinde ve dünyada huzur, güven ve istikrarın teminatı olan bir Türkiye hedefini vurguladı.





GÜVEN İSTİKRAR TEMENNİ DEĞİL ARTIK SOMUT GERÇEK



Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Afyonkarahisar’a ve millete ilk günkü aşkla hizmet etmeyi sürdüreceklerini ifade eden Dr. Hasan Arslan, “Bugün ise Türkiye; sadece yönetilen değil, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla yarınları inşa eden lider bir ülkedir. Dün ülkemize randevu vermeyenler, ambargolar ve yaptırımlarla önümüzü kesmeye çalışanlar; bugün Cumhurbaşkanlığımıza gelmekte, el sıkışmakta ve devasa iş birliği anlaşmalarına imza atmaktadır. Türkiye artık başkalarının yazdığı senaryolara uyan değil; masada ve sahada oyun kuran, diplomasiden savunma sanayiine kadar küresel dengeleri belirleyen bir güç konumundadır. Tam bağımsız savunma sanayii, yerli ve milli enerji hamleleri, güçlü ekonomi, yüksek teknoloji, adaletli diplomasi ve toplumsal refah esasları üzerine yükselen Türkiye Yüzyılı hedeflerimizle ülkemizi geleceğe emin adımlarla taşıyoruz. Milletimizin huzurunu ve devletimizin bekasını esas alan kararlı mücadelemiz sayesinde Türkiye, tamamen terörsüz bir Türkiye hedefine ve vizyonuna doğru ilerlemektedir. Terörün gölgesinden arınmış, bölgesinde ve dünyada huzurun, güvenin ve istikrarın teminatı olan bir Türkiye artık bir temenni değil, somut bir gerçektir. Bu duygu ve düşüncelerle; AK kadrolarımızın iktidara gelişinin yıl dönümünü kutluyor, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda Afyonkarahisar’ımıza ve aziz milletimize ilk günkü aşkla hizmet etme kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyorum” ifadelerini kullandı.