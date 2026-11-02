80 yaşındaki kadın kayboldu! Ekipler seferber oldu, her yerde aranıyor!
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadını bulmak için ekipler seferber oldu.
Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy köyündeki evinden sabah saatlerinde çıktıktan sonra kaybolan alzheimer hastası Zeynep Öztürk’ün (80) yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Yukarıköy köyü bölgesindeki zeytinlik ve ormanlık alanlarda arama kurtarma çalışması başlatıldı. AFAD ve jandarma ekipleri, ormanlık ve makilik alanlarda yaşlı kadını arıyor.