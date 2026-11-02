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Gündem 'Her şey çok güzel olacak' yalanı çöktü: Dev metropolde rüzgar tersine döndü
Gündem

'Her şey çok güzel olacak' yalanı çöktü: Dev metropolde rüzgar tersine döndü

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'Her şey çok güzel olacak' yalanı çöktü: Dev metropolde rüzgar tersine döndü

Ekrem İmamoğlu’nun halkı “Her şey çok güzel olacak” vaadiyle kandırıp, “nimet nimet” diye soyduğu İstanbul’da vatandaşlar da artık gerçeklerin farkına vardı. Hizmet yerine yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla sarsılan şehirde, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın masasına gelen son ankete göre AK Parti oy oranını yüzde 43,2'ye çıkararak İBB yarışında yeniden zirveye yerleşti.

Gazeteci Türker Akıncı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile yaptığı görüşmenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimlerine ilişkin partinin masasında bulunan son anket verilerini aktardı. Açıklanan ankette partilerin oy oranlarındaki değişim ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerine kıyasla ortaya çıkan tablo dikkat çekti.

ARADA 15 PUAN FARK VAR 

Son anket sonuçlarına göre, "Bugün İBB seçimi olsa" sorularına verilen yanıtlar doğrultusunda oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

AK Parti: %43,2

Yeni Parti: %28,3

CHP: %8,4

DEM Parti: %5,3

MHP: %4,1

Zafer Partisi: %3,4

31 MART 2024 SONUÇLARI NASILDI?

31 Mart 2024 tarihinde yapılan İBB Başkanlığı seçimlerinde mevcut Başkan Ekrem İmamoğlu %51,14 oy alırken, AK Parti adayı Murat Kurum %39,59 seviyesinde kalmış ve İmamoğlu yarışı 11,55 puan önde tamamlamıştı.

CHP'DEN AK PARTİ'YE GEÇEN İLÇELERDE OY ARTIŞI VURGUSU

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in aktardığı bilgilere göre, özellikle 31 Mart sonrası süreçte CHP'den AK Parti'ye geçen belediyelerin yer aldığı ilçelerde partinin oy artış hızının diğer bölgelere kıyasla daha yüksek olduğu ifade edildi.

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