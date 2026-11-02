Reel sektöre müjde gibi destek! 50 milyar liralık dev finansman paketi piyasaya nefes aldıracak!

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankalar iş birliğiyle hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi’nin yeni döneminin 3 Kasım’da başlayacağını belirterek, 50 milyar liralık yeni finansman paketinin reel sektör açısından önemli bir destek olduğunu söyledi. Baran, "İşletmelerimizin finansmana erişimde güçlük yaşadığı, yüksek finansman maliyetlerinin üretim ve ticaret üzerinde baskı oluşturduğu bir dönemde, KOBİ’lerimize sunulan her yeni kaynak büyük değer taşıyor. 50 milyar liralık yeni Nefes Kredisi, işletmelerimizin faaliyetlerini sürdürebilmeleri, istihdamlarını koruyabilmeleri ve ticari hayatın canlılığını devam ettirebilmeleri açısından önemli bir imkân sağlayacak" dedi.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, KOBİ’lerin Türkiye ekonomisinin üretim, istihdam ve ihracat gücünün temelini oluşturduğunu vurgulayarak, işletmelerin en önemli sorunlarının başında finansmana erişimin geldiğini ifade etti. KOBİ’lerin bir yandan işletme maliyetlerini karşılamaya diğer yandan da ticari faaliyetlerini sürdürmeye çalıştığını kaydeden Baran, "Özellikle işletme sermayesi ihtiyacının arttığı bu süreçte, uygun şartlarda ve erişilebilir finansman sağlanması büyük önem taşıyor. İş dünyamızın beklentisi, üretim çarklarının dönmesini sağlayacak, işletmelerimizin nakit akışını rahatlatacak ve yeni yatırımlara zemin hazırlayacak finansman imkânlarının artırılması. Nefes Kredisi’nin yeni dönemini bu açıdan son derece kıymetli buluyoruz" diye konuştu.

"Limitinin artırılması işletmelerimizin elini güçlendirecek"

TOBB Nefes Kredisi’nin haziran ayında başlatılan ilk döneminde ülke genelinde 45 milyar liralık kaynağın işletmelere ulaştırıldığını hatırlatan Baran, yeni dönemde 50 milyar liralık ilave kredi hacmi oluşturulmasının ve firma başına üst limitin 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarılmasının KOBİ’lerin finansman ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacağını belirtti. Baran, "İlk dönemde kullandırılan 45 milyar liralık kredi, iş dünyamızın finansman desteğine duyduğu ihtiyacın büyüklüğünü ortaya koyuyor. Şimdi devreye alınacak 50 milyar liralık yeni kaynakla daha fazla işletmemizin finansman imkânlarından yararlanmasını bekliyoruz. Firma başına kredi üst limitinin 5 milyon liraya yükseltilmesi de özellikle işletme sermayesi ihtiyacı artan KOBİ’lerimiz açısından sevindirici bir gelişme. Daha önce kredi kullanan işletmelerimizin de toplam tutarı 5 milyon liraya tamamlayabilecek olması, desteğin kapsamını genişletiyor" dedi.

Finansmana erişimin kolaylaştırılmasının ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliği açısından belirleyici olduğunu vurgulayan Baran, KOBİ’lere yönelik desteklerin çeşitlendirilmesi ve finansman maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yeni kredi paketinin 6 ay anapara ödemesiz dönem dâhil azami 48 ay vadeyle kullandırılacağını belirten Baran, yıllık faiz oranlarının 24 aya kadar vadelerde yüzde 36, daha uzun vadelerde ise yüzde 34 olarak uygulanacağını kaydetti.

Ücretsiz faaliyet belgesi ile başvuru

ATO Başkanı Gürsel Baran, TOBB Nefes Kredisi’nden yararlanmak isteyen ATO üyelerinin, başvurularında gerekli olan ‘TOBB Nefes Kredisi İçindir’ ibareli Faaliyet Belgesi’ni ATO Hizmet Binası’ndan, ATONET Mobil Uygulama ve ATONET Üye Hizmet Platformu (portal.atonet.org.tr) veya www.atonet.org.tr web sitesindeki ATONET Akıllı Asistan üzerinden ücretsiz olarak alabileceklerini de ifade etti.

Baran, üyelerin bu belgeyle ilgili bankaların şubelerine (Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye Halk Bankası, Denizbank, Türkiye Garanti Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, QNB Bank, Ziraat Katılım Bankası) başvurularını yapabileceklerini kaydetti.

Baran, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalara da değinerek, "Reel sektörümüzün sesini güçlü bir şekilde duyuran, KOBİ’lerimizin finansmana erişimi konusunda kararlılıkla çalışan Sayın Başkanımız başta olmak üzere; programın hayata geçirilmesine katkı sunan Kredi Garanti Fonu ile katılımcı bankalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.