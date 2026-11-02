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Ekonomi "Türkiye'de hayvancılık bitti" diyenleri bitiren video! Hepsi suspus oldu
Ekonomi

"Türkiye'de hayvancılık bitti" diyenleri bitiren video! Hepsi suspus oldu

Yeniakit Publisher
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Sosyal medyada “AK Parti iktidarlarında hayvancılık nasıl bitirildi?” başlığıyla paylaşılan video, muhaliflerin sürekli ortaya attığı iddiayı fena tiye aldı. “Global Statistics” tarafından hazırlanan resmi oranların yer aldığı videoda, Türkiye’de hayvancılığın 2004 yılından bu yana ne kadar geliştiği belgelendi.

Global Statistics, 29 Ekim 2026’da “Beef Production by Country (1961-2024)” grafiği yayınladı. Video, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) resmi istatistik veritabanı FAOSTAT verilerine göre ülkelerin et üretim rakamlarını gösteriyor.

DÜNYADA 8’İNCİ OLDUK

Videoda Türkiye 2004’te ilk 20’de yokken 2008’de 19. sıraya girdi, ardından 2011’de 16., 2015’te 14., 2017’de 10., 2020’de 9. ve 2022-2024 döneminde 8. sıraya yükseldi. 2024 itibarıyla Türkiye yaklaşık 1,48 milyon ton sığır eti üretimiyle dünyada 8. sırada yer alıyor.

 

HEDEF 54,5 MİLYAR LİRA

Resmi Türk verileri de uzun vadeli artışı doğruluyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın açıkladığı rakamlara göre son 24 yılda büyükbaş hayvan varlığı yüzde 80, küçükbaş yüzde 91, kırmızı et üretimi yüzde 144, süt üretimi yüzde 155 arttı. Sığır sütü üretiminde Türkiye dünyada 10., Avrupa Birliği’nde 3.; sığır eti üretiminde dünyada 8., Avrupa’da 1. sırada bulunuyor. 2025 itibarıyla büyükbaş hayvan sayısı 17 milyon 709 bin, küçükbaş sayısı ise 57 milyon 874 bin başa ulaştı ve bir önceki yıla göre artış gösterdi. Aynı dönemde hayvancılığa verilen desteklerin toplamı 663 milyar liraya çıktı; 2026’da hayvansal üretim desteği 38,5 milyar liraya yükseltilirken 2027 için 54,5 milyar lira hedefleniyor.

 

“HAYVANCILIK BİTTİ” DİYENLER SUSPUS

FAO’nun uluslararası resmi verisiyle hazırlanan video, “hayvancılık bitti” iddiasının aksine Türkiye’nin AK Parti döneminde dünya sığır eti üretimi sıralamasında istikrarlı biçimde yükseldiğini ortaya koydu.

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Yorumlar

Can Baskan

Yapay zekaya bu haberi soruyorsun ve asagidaki cevabi aliyorsun. Ancak bu haber bir yorum/haber sitesi tarafından hazırlanmış ve yalnızca toplam üretim miktarlarına odaklanıyor. Hayvancılığın durumunu değerlendirirken şu göstergelere de bakmak gerekir: Üretici kârlılığı Yem maliyetleri Canlı hayvan ve et ithalatı Kişi başı et tüketimi Hayvan sayısındaki değişim Enflasyondan arındırılmış üretim değeri Dolayısıyla haberde sunulan veriler, üretimin arttığını gösterebilir; ancak tek başına "hayvancılıkta hiçbir sorun yok" veya "hayvancılık tamamen bitti" sonucunu kesin olarak kanıtlamaz. Her iki iddianın da daha geniş verilerle değerlendirilmesi gerekir.

Abdullah

ABD'de asgari ücretle 350kg kırmızı et alınıyor. Türkiyede al bakalım
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