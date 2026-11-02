Selvi, Yeni Parti'ye uzanan kara para skandalını yazdı! Emir Sarıgül: Can güvenliğim yok!

Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, “Mustafa Sarıgül’ün büyük oğlu Emir Sarıgül, “Babam, Özgür Özel’e elden 350 bin dolar verdi” dedi. Emir Sarıgül, ayrıca can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirterek mahkemeden koruma talep etmiş. Manavgat Belediyesi’nde rüşvet, baklava kutusu içinde verilmişti. Emir Sarıgül de babasının hediye paketleri arasında 350 bin doları Özgür Özel’e verdiğini iddia etti” diye yazdı.

“ÖZEL ‘SİYASİ OPERASYON’ DİYE GEÇİŞTİREMEZ”

“Özgür Özel’in bu konuyla ilgili açıklamasını merak ediyorum” ifadelerine yer veren Selvi şöyle devam etti “Siyasi operasyon’ diye geçiştiremez. Ekrem İmamoğlu davasındaki rüşvet, yolsuzluk ve gayri ahlaki işler için ‘Siyasi operasyon’ dedi. ‘Sütte leke var bizim arkadaşlarımızda leke yok’ dedi. Ama lağım bir kez patlamıştı. Hatta Manavgat’taki baklava kutularının içindeki Euro’lara ilişkin de 32.5 saatlik kamera kaydını açıklayacaktı ama mahkeme bitti; rüşvetçiler cezalandırıldı ama Özgür Özel’den beklenen açıklama gelmedi. Bu kez Mustafa Sarıgül’den para aldığı iddiası ile karşı karşıya. Özgür Özel, bu işi suskunlukla geçiştiremez. Çünkü kamera kayıtları, baz kayıtları ve HTS verileri her şeyi ortaya çıkarır. Ayrıca hem Özkan Yalım’ın hem Muhittin Böcek’in de Özgür Özel’le para trafiğine ilişkin itirafları var. Bunlarla ilgili Özgür Özel hakkında düzenlenmiş fezlekeler Meclis’te bekliyor. Özgür Bey, açıklama yaparsa kendisine yer veririm. Özgür Özel belli ki parayla siyaset yapmayı seviyor. Ekrem İmamoğlu gibi. Özgür Özel’in etrafında dönen bu para trafiği izah edilmeye muhtaç”