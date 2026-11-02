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Gündem 11 ilde peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı var
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11 ilde peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı var

Yeniakit Publisher
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11 ilde peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 5 günde 11 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında operasyonların düzenlendiği ve 120 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde 11 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 120 şüpheli yakalandı Şüphelilerin 86’sı tutuklandı. 25’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." denildi.

Bakanlığı açıklaması şöyle:

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarımız koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince son 5 günde 11 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

 

Adana, Ankara, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, İstanbul, Kocaeli, Muğla, Samsun ve Trabzon’da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 120 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 86’sı tutuklandı, 25’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, çocuklara ait müstehcen görüntüler bulundurdukları tespit edildi.

 

Operasyonlar kapsamında 23 şirkete ve bu şirketlerin hesaplarına, yaklaşık 1 milyon 500 bin TL değerindeki taşınır mal varlığına ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Ayrıca, Yapay Zekâ Destekli Siber Açık Kaynak İzleme ve Kontrol faaliyetleri kapsamında; yasa dışı silah satışı ve teşhiri, organize suç örgütleri, uyuşturucu, müstehcenlik ve siber trafik suçlarına ilişkin bin 164, terör örgütlerine yönelik çalışmalarda ise 642 hesap/şahıs tespit edildi. Sosyal medya platformları ve internet sitelerindeki suç içerikli paylaşımlara yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda ayrıca 4 bin 406 hesap/şahıs tespit edilirken, bin 16 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi ve/veya içeriğin çıkarılması kararı alındı.

Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK’ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

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