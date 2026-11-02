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Siyaset Can Ataklı, Emir Sarıgül’ün bir dostuna feryadını anlattı! Beni o psikopattan kurtar ne olur!
Siyaset

Can Ataklı, Emir Sarıgül’ün bir dostuna feryadını anlattı! Beni o psikopattan kurtar ne olur!

Yeniakit Publisher
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Mustafa Sarıgül ve ailesine ilişkin iddialar kamuoyunu meşgul ederken, Gazeteci Can Ataklı da babasının aleyhinde itirafçı olan Emir Sarıgül’ün yıllar önce kendisinin de dost olduğu etkili bir isme giderek “Beni o psikopattan kurtar” dediğini söyleyerek olaya yeni boyut kattı.

Can Ataklı’nın konuya ilişkin çektiği videoda; “Şimdi bir kere CHP'ye verilmiş para var. Aynı şey gibi Antalya Muhittin Böcek gibi hani o da işte Özgür Özel'e bir 200 bin dolar, bir 2 milyon euro bilmem ne falan en son bir de işte İmamoğlu benden 15 milyon dolar istedi ama işte 5'ini gönderdim, onu gönderemeden operasyonlar başladı falan diye. Şimdi benzer bir şekilde, aynı Uşak Belediyesi gibi burada da Özgür Özel'e para verilmiş. Şimdi Sarıgül için Özgür Özel'e 350 bin dolar ama partiye bir 5 milyon dolar baş onu yapamıyor. Yani açıktan yapamıyor ama dışarıdan olursa o olmuyor. E şimdi buradaki Sarıgül'ün önce bir 250 bin, sonra da 100 bin dolar Özgür Özel'e verdi diyor ama. Kullanmış olabilir mi? Ama bunun açıktan yapılmaması rahatsız ediyor” ifadelerini kullandı.

 

“BU İŞLERİ TAMAR TANRIYAR BAŞLATTI”

“Peki olay nereden patlıyor?” diye soran Ataklı şöyle devam etti: “Olay Sarıgül'ün oğlundan patlıyor. Sarıgül'ün oğlu itirafçı oldu. Ha, bunu ilk söyleyen de işte bu Tamer Tanrıyar. Dedi ki ‘itirafçı oldu’. İyi de oğlu niye itirafçı olsun? Tabii deştikçe delillikler de çıkıyor ortaya. Oğluyla aslında arası çok iyi değil. Ben mesela yeni öğrendiğim bir şey var, böyle bir 7-8 yıl önce benim de yakından tanıdığım etkili bir isme Mustafa Sarıgül'ün oğlu gidiyor bir konuda danışmak için. Dostum soruyor; ‘ya diyor senin babana niye gitmiyorsun’. Onun üzerine bu böyle birden ağzından çıkıyor. ‘Ya beni o psikopattan kurtar ne olur?’ 7-8 yıl önceki bir olayı söylüyor. O zaman, şimdi kafamda da oturuyor. Yani Sarıgül ailesi, özellikle oğlu Emir Sarıgül ile Mustafa Sarıgül'ün arası çok iyi değil. Ama burada tabii Tamar Tanrıyar olayı var. Çünkü bu işleri Tamar Tanrıyar başlattı. Daha bundan 5-6 ay önce mi, daha da fazla. Sarıgül olayı ortaya çıktı ama medyada çok şey karşılanmadı. Yani ‘Mustafa Sarıgül olayı patlayacak. Mustafa Sarıgül şunu yapıyor, bunu yapıyor’ diye yayınlar yaptı. Tamar Tanrıyar o sırada çok ciddiye alınmıyordu”

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