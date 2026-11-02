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Dünya Depoda dehşet anları: Lübnan'da havai fişek patlaması
Dünya

Depoda dehşet anları: Lübnan'da havai fişek patlaması

Yeniakit Publisher
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Depoda dehşet anları: Lübnan'da havai fişek patlaması

Lübnan’da havai fişeklerin bulunduğu depoda meydana gelen patlama, çevrede büyük paniğe yol açtı.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Metn’de bir binanın giriş katında bulunan havai fişek deposunda çıkan yangın patlamalara neden oldu. Korku ve paniğe neden olan patlamalar, çevredekiler tarafından görüntülendi. Lübnan Sivil Savunma Direktörlüğü, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığını ve depodaki yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

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