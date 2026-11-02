Donat’tan o görüntülere takılıp kalanlara tepki: Gerilim tribününden bir bardak suda fırtına!

Yavuz Donat’ın yazısında konuya ilişkin bölüm şöyle: “Cumhuriyet Bayramı... Anıtkabir... Devlet töreni... İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, merdivenlerden inilirken Milliyetçi Hareket Başkanı Devlet Bahçeli'nin koluna giriyor. Televizyonlar canlı yayında. Kol kola iki lider görüntüsü, izleyenlerin hoşuna gidiyor. Cemil Çiçek ile birlikteyiz... Yılların siyasetçisi... Bakanlık, Başbakan Yardımcılığı, TBMM Başkanlığı yaptı. ‘Siyaset nezakettir’ diyor: ‘Siyasi parti genel başkanları, toplumun önünde görev yapıyorlar... Davranışlarıyla örnek olmalılar’ Masamız kalabalık. Herkes, Cemil Çiçek'in sözlerine katılıyor. Cemil Bey, sözlerine devam ediyor: ‘Siyaseti, husumet üzerinden yapmak yanlış’

“SİYASETİN SEFALETİ”

Yazısında “Siyasetin sefaleti” ara başlığı açan Yavuz Donat şu görüşleri ifade etti: “Anıtkabir merdivenlerindeki görüntü... 29 Ekim Perşembe gününe ait. Aradan günler geçti... Hala konuşuluyor... Tartışılıyor... Eleştiriliyor. Konuşulmasına söylenecek söz yok. Ama... Tartışmak neden? Ve eleştirmek niçin? Böyle fotoğraflar... Kol kola yürümeler... Keşke tekrarlansa... Sık sık olsa. Yumuşama, normalleşme, diyalog keşke kurumsallaşsa.

Fakat... Mahalle... Tribün farklı düşünüyor... Gerilim istiyor... Kol kola fotoğraftan rahatsız oluyor. İşte siyasetin sefaletinin somut göstergesi”