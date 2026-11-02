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Gündem Gürsel Tekin’den resmi internet sitesi cevabı Özel silinmedi, ekibiyle ‘butlan’ olup ‘şutlan’dı
Gündem

Gürsel Tekin’den resmi internet sitesi cevabı Özel silinmedi, ekibiyle ‘butlan’ olup ‘şutlan’dı

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun önce İstanbul İl Başkanlığı’na, ardından da geçtiğimiz günlerde CHP Türkiye Koordinatörlüğü görevine getirdiği Gürsel Tekin, CHP’yi bölüp giden Özgür Özel ve ekibiyle adeta kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor.

Özgür Özel’in CHP resmi internet sitesinden silinmesinin sorulması üzerine CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin: “Sayın Özgür Özel silinmedi, Sayın Özgür Özel ve ekibi ‘butlan’ oldu. Yani mahkeme yok saydı. Çünkü 103 yıllık tarihi olan bir siyasi partiye ne yazık ki maalesef iradesi gasp edilince butlan oldu. Silinme doğru değildir. Mahkeme kararı ile butlan olduğu için sayfadan çıkarıldı” açıklamasını yaptı. 

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Yorumlar

okur

halk sizi secimde sutlayacak cayci
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