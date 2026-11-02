Gürsel Tekin’den resmi internet sitesi cevabı Özel silinmedi, ekibiyle ‘butlan’ olup ‘şutlan’dı

Özgür Özel’in CHP resmi internet sitesinden silinmesinin sorulması üzerine CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin: “Sayın Özgür Özel silinmedi, Sayın Özgür Özel ve ekibi ‘butlan’ oldu. Yani mahkeme yok saydı. Çünkü 103 yıllık tarihi olan bir siyasi partiye ne yazık ki maalesef iradesi gasp edilince butlan oldu. Silinme doğru değildir. Mahkeme kararı ile butlan olduğu için sayfadan çıkarıldı” açıklamasını yaptı.