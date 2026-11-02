Şansölyesi, ırkçısı, Yahudisi, Hırıstiyanı, yeşillisi, demokratı, muhafazakarı hepsi Türk Başbakana karşı birleşti: Adının Elif olması bile sorun!

Berlin'de Sol Parti, Yeşiller ve SPD ile koalisyon görüşmelerine hazırlanırken Alman gazeteci Waldemar Hartmann'ın başbakan adayı Elif Eralp'i hedef alan ırkçı paylaşımı ise büyük tepki çekti.

Eski ARD spor muhabiri olan ve son dönemde sağ popülist Nius haber portalında köşe yazarı olarak çalışan Waldemar Hartmann, X hesabından yaptığı paylaşımında, "Berlin'deki Sol Parti'nin akıl almaz siyasi fikirlerini, suç örgütlerine ve İslamcı terör örgütlerine bağımlılığını bir kenara bırakırsak, Almanya'nın başkenti Berlin'e Hükümet Eden Belediye Başkanı'nın adının Elif Eralp olmasıyla bile bir sorunum var" ifadelerini kullandı.

DÜPEDÜZ IRKÇILIK

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan Devlet Bakanı Serap Güler, Eralp'in ve partisinin sert biçimde eleştirilebileceğini ancak Hartmann'ın sözlerinin " düpedüz ırkçılık" olduğunu vurguladı.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Güler'in parti arkadaşı Dennis Radtke de bu ifadelerin ırkçılık olduğuna işaret etti. Radtke, "Muhtemelen Hartmann'ın bir CDU Devlet Bakanı'nın adının Serap Güler olmasıyla da bir sorunu vardır. İsmi ve kökeni, içerik ve eylemle aynı kefeye koyan biri, olsa olsa sıradan bir ırkçıdır" ifadelerini kullandı.

Federal Meclis milletvekili ve eski Sol Parti Genel Başkanı Janine Wissler de Eralp'in adına ve ailesinin kökenine yapılan göndermeyi eleştirdi. Wissler, "Elif Eralp'i, adı ve ailesinin kökeni nedeniyle Belediye Başkanı olarak istemeyen kişi ırkçıdır, başka bir şey değil" diye konuştu.

Yeşiller partisinin eski Eş Genel Başkanı Ricarda Lang da Hartmann'a tepki gösterdi. Kendisinin paylaşımını alıntılayan Lang, "Sessiz kalması gereken kısmı yüksek sesle söylememelisin" dedi.

Berlin Yahudi Cemaati de selden kütük kapma yarışına girerek Gazze’deki soykırımı eleştirdiği için daha önce ‘Yahudi düşmanı’ kampanyası başlattıkları Elif Eralp'i hedef alan ırkçı ifadeleri "Kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

MERZ’İN BİLE ETEKLERİ TUTUŞTU

Irkçılık tartışması, Berlin'de Sol Parti, Yeşiller ve SPD arasındaki koalisyon müzakerelerine hazırlandığı döneme denk geldi.

Parti açıklamalarına göre, üç partinin heyetleri bugün Eyalet Meclisinde bir araya geliyor. Masada Sol Parti'den Eralp, SPD Eyalet Başkanı Steffen Krach ve Yeşiller'in seçimlerdeki liste başı adayı Werner Graf da yer alıyor.

Görüşmelerin zeminini, üç partinin birlikte hazırladığı belge oluşturuyor. Belgede, Berlin'deki büyük konut şirketlerinin mülklerinin kamulaştırılması da yer alıyor. Seçimden altı hafta sonra başlayan görüşmelerin birkaç hafta sürmesi bekleniyor.

Elif Eralp ise kendisi hakkında yürütülen akıl dışı kampanyalara tepki göstererek "Bizi yıldırmalarına izin vermeyeceğiz ve ben pes etmeyeceğim. Bizi ve beni pes etmeye zorlamak için çaba gösterilmeyen tek bir gün bile geçmiyor. Başbakan Friedrich Merz'in bile Berlin'de koalisyon hükümeti kurulmaması için Yeşiller ve SPD'ye "şantaj" yapmaya çalışıyor. Bu saldırı dalgasını da atlatacağız. Bu kentin insanları bizi değişim için seçti ve biz de bunu hayata geçireceğiz. Yaşamlarını iyileştirmek için her kolu çevirmemizi haklı olarak bekliyorlar" dedi.

20 Eylül'deki Berlin Eyalet Meclisi seçiminde Sol Parti, yüzde 25,7 ile açık ara birinci parti olmuştu. Onu yüzde 18,8 ile CDU, yüzde 16,3 ile aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD), yüzde 14,3 ile Yeşiller ve yüzde 12,1 ile SPD izlemişti. Şimdiye kadar eyalette iktidarda bulunan CDU-SPD koalisyonu ise, seçim sonuçlarına göre çoğunluğunu kaybetmişti.