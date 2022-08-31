Trabzonspor'un yeni golcüsü ayak bastı!

Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Lorient forması giyen golcü futbolcu Umut Bozok'u taşıyan uçak Trabzon'a iniş yaptı.

Trabzonspor, forvet transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo mavililer, Andreas Cornelius'un Kopenhag'a transfer olmasından sonra hücum bölgesine takviye yapmak için görüştüğü isimlerden birisi olan Lorient forması giyen Umut Bozok için anlaşma sağladı.

Fırtına, milli futbolcuyu sağlık kontrollerinden geçirmek ve sözleşmenin son detaylarını görüşmek için Trabzon'a çağırdı. 25 yaşındaki futbolcuyu taşıyan uçak 15:45 sularında Trabzon'a iniş yaptı.

Bordo mavili takımın yetkililerinin havalimanında karşıladığı Umut Bozok, bir dizi işlem sonrasında sözleşmeye imza atacak. Trabzonspor'un transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

"15-20 seviyelerinde de gol atmak istiyorum"

Trabzonspor'un yeni transferi Umut Bozok, Trabzon Havalimanı'nda ilk açıklamasını yaptı.

İddialı mesajlar veren Umut şu ifadeleri kullandı:

"Benim için çok özel, güzel bir gün. Gol kralı olarak geçen sene ligi bitirdim, bu sene de umarım ligi şampiyon bitireceğiz. 15-20 seviyelerinde de gol atmak istiyorum. Çok heyecanlıyım. Evimizdeki ilk maçı merakla bekliyorum."

Umut Bozok, geçen sezon Kasımpaşa ile fırtınalar estirdi. 25 yaşındaki golcü futbolcu Süper Lig 'in 2021-2022 sezonunu 20 golle gol kralı olarak tamamladı. Ayrıca İstanbul ekibiyle gösterdiği performansla milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz'un da gözüne girdi ve listeye davet edildi.

Umut Bozok, geçen sezon çıktığı 41 maçta 20 gole imza atarken 8'de asist yaptı.