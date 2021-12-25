Trabzonspor'un penaltı itirazına yanıt

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında lider Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 0-0 berabere kaldı.

Başakşehir'de Hasan Ali Kaldırım, beIN SPORTS'a konuştu.

"1 puan bizim için az. Buraya 3 puan için gelmiştik. Oyun olarak kazandığımızı düşünüyorum. Böyle maçlarda girdiğiniz pozisyonları değerlendirmeniz gerekiyor ama iyi bir yoldayız. Galatasaray maçı bizim için tecrübe oldu. Hedefimiz bu sezonu zirvede tamamlamak."

Trabzonspor'un penaltı itirazı için ne söyledi?

32 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyon için yönetilen soruya, "Arkadan beni iten rakip oyuncu oldu, bilerek elle dokunmadım. Ayağımdan elime çarptı. Orada penaltı verilse, bütün Türkiye şey yapardı yani... Basit pozisyon, bence bunu burada sormanız ayıp." şeklinde yanıt verdi.