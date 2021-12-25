  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor'un penaltı itirazına yanıt
Spor

Trabzonspor'un penaltı itirazına yanıt

Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor maçında alınan 1 puanın kendileri için az olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 22:47:00 -
Trabzonspor'un penaltı itirazına yanıt

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında lider Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 0-0 berabere kaldı.

Başakşehir'de Hasan Ali Kaldırım, beIN SPORTS'a konuştu.

"1 puan bizim için az. Buraya 3 puan için gelmiştik. Oyun olarak kazandığımızı düşünüyorum. Böyle maçlarda girdiğiniz pozisyonları değerlendirmeniz gerekiyor ama iyi bir yoldayız. Galatasaray maçı bizim için tecrübe oldu. Hedefimiz bu sezonu zirvede tamamlamak."

Trabzonspor'un penaltı itirazı için ne söyledi?

32 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyon için yönetilen soruya, "Arkadan beni iten rakip oyuncu oldu, bilerek elle dokunmadım. Ayağımdan elime çarptı. Orada penaltı verilse, bütün Türkiye şey yapardı yani... Basit pozisyon, bence bunu burada sormanız ayıp." şeklinde yanıt verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay