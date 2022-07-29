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Spor Trabzonspor'un Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
Spor

Trabzonspor'un Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe'nin elenmesinin ardından Devler Ligi'nde kalan tek temsilcimiz olan Trabzonspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 12:06:00 -
Trabzonspor'un Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Süper Lig'in son şampiyonu Bordo-Mavililer yeni sezonda Devler Ligi arenasında mücadele edecek. Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için play-off turu oynayacak. Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev'e elenmesinin ardından Kupa 1'deki tek temsilcimiz olan Fırtına'nın bu turdaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

Danimarka devi Kopenhag'ın yanı sıra; Kızılyıldız - Pyunik, Sheriff - Viktoria Plzen ve Ludogorets - Dinamo Zagreb eşleşmelerinin galipleri Karadeniz ekibinin muhtemel rakibi olacak.

Trabzonspor’un rakibini belirleyecek kura çekimi 2 Ağustos'ta saat 13.00’da yapılacak. Trabzonspor’un tur atlaması halinde gruplar için kura çekimi 25 Ağustos’ta gerçekleşecek. Eğer Bordo-Mavililer play-off'u geçemezse yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

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