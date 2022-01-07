  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor'dan Visca sonrası bir bomba daha
Spor

Trabzonspor'dan Visca sonrası bir bomba daha

Süper Lig lideri Trabzonspor kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 15:59:00 -
Trabzonspor'dan Visca sonrası bir bomba daha

Süper Lig lideri Trabzonspor kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor.

Daha önce Evrard Kouassi ve Edin Visca'yı reklerine bağlayan bordo-mavililer, son transferini sol bek pozisyonuna yaptı.

Trabzonspor, Union Berlin'den Tymoteusz Puchacz ile anlaştı. 22 yaşındaki Polonyalı futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek.

PUCHACZ KİMDİR?

Union Berlin takımında Defans mevkinde forma giyen Tymoteusz Puchacz, 23 Ocak 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir. 180 cm boyunda ve 74 kilo olan Tymoteusz Puchacz, sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 0 maça çıkan Tymoteusz Puchacz, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Tymoteusz Puchacz, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.

 
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay