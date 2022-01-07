Trabzonspor'dan Visca sonrası bir bomba daha
Süper Lig lideri Trabzonspor kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor.
Süper Lig lideri Trabzonspor kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor.
Daha önce Evrard Kouassi ve Edin Visca'yı reklerine bağlayan bordo-mavililer, son transferini sol bek pozisyonuna yaptı.
Trabzonspor, Union Berlin'den Tymoteusz Puchacz ile anlaştı. 22 yaşındaki Polonyalı futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek.
PUCHACZ KİMDİR?
Union Berlin takımında Defans mevkinde forma giyen Tymoteusz Puchacz, 23 Ocak 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir. 180 cm boyunda ve 74 kilo olan Tymoteusz Puchacz, sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 0 maça çıkan Tymoteusz Puchacz, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Tymoteusz Puchacz, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.