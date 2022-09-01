Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye büyük çalım
Fenerbahçe'nin B Planı olarak beklettiği Maxi Gomez, yeni bir gelişme yaşanmamasından bıktı. Araya giren Trabzonspor, sarı lacivertli kulübe unutulmaz bir transfer çalımı attı.
Yeni sezona istediği gibi başlayamayan son şampiyon Trabzonspor transferde gaza bastı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istekleri ve oyuncu izleme ekibinin raporlarıyla çalışmalarını sürdüren Bordo-Mavililer için flaş bir iddia geldi.
Andreas Cornelius'u yaklaşık 6 milyon Euro'ya Kopenhag'a gönderen Fırtına'nın forvet transferi için Fenerbahçe 'nin büyük oranda anlaşma sağladığı Maxi Gomez'le anlaştığı iddia edildi. İspanyol gazetesi AS'ın haberine göre Karadeniz temsilcisi, Valencia'yla 6 milyon Euro karşılığında el sıkıştı.
Uruguaylı golcüyle de 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varan Trabzonspor'un yarın sabah saatlerinde Maxi Gomez'i, Türkiye'ye getireceği öne sürüldü.