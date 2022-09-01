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Spor Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye büyük çalım
Spor

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye büyük çalım

Fenerbahçe'nin B Planı olarak beklettiği Maxi Gomez, yeni bir gelişme yaşanmamasından bıktı. Araya giren Trabzonspor, sarı lacivertli kulübe unutulmaz bir transfer çalımı attı.

Yeniakit Publisher
2022-09-01 08:29:00 -
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye büyük çalım

Yeni sezona istediği gibi başlayamayan son şampiyon Trabzonspor transferde gaza bastı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istekleri ve oyuncu izleme ekibinin raporlarıyla çalışmalarını sürdüren Bordo-Mavililer için flaş bir iddia geldi.

Andreas Cornelius'u yaklaşık 6 milyon Euro'ya Kopenhag'a gönderen Fırtına'nın forvet transferi için Fenerbahçe 'nin büyük oranda anlaşma sağladığı Maxi Gomez'le anlaştığı iddia edildi. İspanyol gazetesi AS'ın haberine göre Karadeniz temsilcisi, Valencia'yla 6 milyon Euro karşılığında el sıkıştı.

Uruguaylı golcüyle de 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varan Trabzonspor'un yarın sabah saatlerinde Maxi Gomez'i, Türkiye'ye getireceği öne sürüldü.

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