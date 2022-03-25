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Spor Trabzonspor'dan Beşiktaş hazırlığı
Spor

Trabzonspor'dan Beşiktaş hazırlığı

3 Nisan Pazar günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti. Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 14:50:00 -
Trabzonspor'dan Beşiktaş hazırlığı

Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde önce salonda, ardından da sahada teknikle bağlantılı koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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