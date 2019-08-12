Trabzonspor'da Sparta Prag maçı hazırlıkları



TRABZON (AA) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2-2'nin rövanşında 15 Ağustos Perşembe günü sahasında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavili ekip, Sparta Prag karşılaşmasının hazırlıklarına teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Medical Park Stadı'nda devam etti. İlk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve kuvvet çalışması yaptı. Ogenyi Onazi ise takımdan ayrı koştu. Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla Sparta Prag maçının hazırlıklarına devam edecek.

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