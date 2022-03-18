Trabzonspor'da sakatlık şoku

Bu sezon sakatlıklardan canı en çok yanan takımların başında gelen Süper Lig lideri Trabzonspor yeni bir sakatlık haberiyle şok oldu.

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle Gervinho ve Edgar'ı kaybeden, Fode Koita'dan sezonun büyük bir bölümünde yararlanamayan, son olarak Slovak yıldızı Marek Hamsik uzun süredir sahalardan uzak olan Trabzonspor yeni bir sakatlık haberiyle sarsıldı.

Ligin bitimine 9 hafta kala şampiyonluğa koşan Karadeniz ekibinde geçtiğimiz gün yapılan antrenmanda sakatlanan Andres Trondsen'den kötü haber geldi.

En az 1 ay sahalardan uzak kalacak

61 Saat'in haberine göre; Bu sezon bir çok kez sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan 26 yaşındaki Norveçli futbolcunun kas yırtığı sakatlığı yaşadığı ve en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Norveçli oyuncunun durumuyla ilgili Trabzonspor'dan açıklama bekleniyor.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 14 maçta forma giyen Norveçli futbolcu, gol ya da asist yapma başarısı gösteremedi.