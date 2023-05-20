Trabzonspor'da flaş ayrılık! Hoca biletini kesti

Trabzonspor’un başında 4. maçına çıkan teknik direktör Nenad Bjelica, gelecek yılın kadro planlamasını yapıyor. Göreve geldiğinde “Kimse için 2- 3 günde karar vermeyeceğim, bu haksızlık olur. Performanslara göre hangi oyuncuların devam edip, etmeyeceğine bakacağız” diyen Bjelica, yolcu listesini netleştiriyor.

Geçen sezon 81 puanla şampiyonluğa ulaşan ve bu puanların 38’ini deplasmanda toplayıp, dış sahada 1. sıraya çıkan Trabzonspor, bu yıl tam tersi bir görüntü çizdi. Bordo Mavililer, ligde üst üste çıktığı 8 deplasmanda da kaybetti. Arada sadece hükmen kazanılan Gaziantep FK mücadelesi var. Karadeniz ekibi, bu sezonki dış saha puan cetveline bakıldığında, 16 maçta topladığı 14 puanla 15. sırada yer alıyor.

3-1’lik Fenerbahçe yenilgisinin ardından Trabzon’da yayın yapan gazeteler, teknik direktör Nenad Bjelica’ya yüklendi. Hırvat hocanın oyun sistemi, çıkardığı 11 ve geç yaptığı değişiklikler eleştirilirken, Karadeniz Gazetesi ‘Olmadı filozof!’ başlığını attı. Taka, ‘Bitsin bu işkence!’, Günebakış ‘Trabzon’un tadı yok’, Sonnokta ‘Fırtına Kadıköy’de yok’ dedi.

Nenad Bjelica’nın eski öğrencisi Mislav Orsic, Trabzonspor’un transfer listesinde yer alırken, tecrübeli yıldızı Dinamo Zagreb bitirmek üzere. Devre arasında Hırvat oyuncuyu Southampton’a satan Zagreb ekibi, Ada temsilcisinin Premier Lig’den düşmesinin ardından Orsic’i geri almak için teklifini yaptı. Hırvat basını, Trabzonspor’un ilgisine rağmen Orsic’in Dinamo Zagreb’e dönmeye şimdilik daha sıcak baktığını ancak maaş önerisine göre kesin kararını vereceğini yazdı.

Fırtına’nın Yunan yıldızı Siopis’le Panathinaikos yakından ilgileniyor. Trabzonspor’la 1 yıl sözleşmesi kalan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Bordo-Mavili takımda 700 bin Euro garanti ücrete oynuyor. Yunanistan Milli Takımı’na da düzenli olarak çağrılan Siopis için Panathinaikos’un daha yüksek bir maaş vermeye hazır olduğu belirtildi. Yönetim, Siopis’i satmazsa sözleşmesini uzatmayı planlıyor.

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Buna göre ilk olarak kiralık isimleri takımda düşünmeyen Bjelica, Lazar Markovic’e bu nedenle süre vermiyor. Gbamin ve Yusuf Yazıcı da gidiyor. 2’şer yıl daha kontratları olan Denswil ve Larsen’in sözleşmeleri feshedilmeye çalışılacak. Yönetim, iki oyuncunun menajerleriyle orta yolu bulmak istiyor.

Maxi Gomez ve Trezeguet ile ciddi şekilde ilgilenen kulüpler var. Tekliflerin durumuna göre satılmaları gündemde. Bartra ve Bardhi için de teklif beklenecek.

Kontratı 4 maç sonra bitecek olan 36 yaşındaki Marek Hamsik’le ise vedalaşılması yüksek ihtimal. Bjelica, Slovak yıldıza düzenli forma vermesine rağmen Hamsik sezon sonunda ya futbolu bırakacak ya da ülkesinde 1 yıl daha oynayacak.