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Spor Trabzonspor'da Edgar Ie'den kötü haber
Spor

Trabzonspor'da Edgar Ie'den kötü haber

Trabzonspor'da Edgar Ie ve Vitor Hugo'dan kötü haber geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 16:05:00 -
Trabzonspor'da Edgar Ie'den kötü haber

Trabzonspor'da Edgar Ie ve Vitor Hugo'dan kötü haber geldi.

Bordo-mavililerin, Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Edgar Ie ve Vitor Hugo'nun sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Yaşar Kibar Güven, "Salı günü oynadığımız karşılaşmada sağ dizinden sakatlanan Edgar IE'nin bugün çekilen MR'ında sağ diz ön çapraz bağında kopma ve iç yan bağında ikinci derede yırtık olduğu tespit edilmiş olup futbolcumuzun ameliyatı planlanmaktadır." dedi.

VITOR HUGO BAŞAKŞEHİR MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

Ayrıca Yaşar Kibar Güven "Antrenmanda sol kalçasında zorlanma oluşan Vitor Hugo'nun ise çekilen MR'ında sol uyluk arka adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamanın ardında yerel basından alınan bilgiye göre; Edgar Ie'nin 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Vitor Hugo'nun ise Başakşehir maçında oynamayacağı öğrenildi.

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