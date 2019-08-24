Trabzonspor'da Donis Avdijaj'ın doğum günü kutlandı

TRABZON (AA) - Trabzonspor'un genç oyuncusu Donis Avdijaj'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, genç oyuncu Donis Avdijaj'a Yeni Malatyaspor maçı öncesi sürpriz doğum günü kutlaması yapıldığı belirtildi. Antrenmanın ardından Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman, teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla 23 yaşına giren Kosovalı oyuncu için doğum günü pastası kesildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Teknik direktörümüz Ünal Karaman'ın ikramıyla pastasından ilk dilimi yiyen Donis Avdijaj'ı ardından tüm futbolcularımız tebrik etti. Bu sürpriz karşısında büyük bir mutluluk yaşayan Donis Avdijaj, tüm teknik heyet ve futbolcularımıza teşekkürlerini sundu."

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