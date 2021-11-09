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Spor Trabzonspor'da Bakasetas şoku!
Spor

Trabzonspor'da Bakasetas şoku!

Trabzonspor'un Beşiktaş maçında sakatlanan Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas'ın durumu belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 10:54:00 -
Trabzonspor'da Bakasetas şoku!

Trabzonspor'un Beşiktaş maçında sakatlanan Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas'ın durumu belli oldu.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki Yunan yıldızın sağ diz iç yan bağında ödem tespit edildi. Ülkesinin milli takımında bulunan Bakasetas'ın önümüzdeki günlerde yeniden kontrol MR'ı çekilecek.

Bakasetas'ın en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Hüseyin Türkmen'in de dizinde ödem olduğu açıklanırken, tedavisine başlandı.

Bakasetas bu sezon forma giydiği 11 lig maçında 7 gol ve 3 asistle 10 gole doğrudan etki etmişti.

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