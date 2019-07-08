Trabzonspor’da Amiri’nin sözleşmesi feshedildi
Trabzonspor, Vahid Amiri’nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:26
Trabzonspor, Vahid Amiri’nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. İranlı futbolcuya fesih bedeli olarak da 150 bin Euro ödenecek.
Trabzonspor’dan konuya ilişkin KAP’a yapılan açıklama şöyle:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Vahid Amiri arasındaki 20.07.2018 başlangıç ve 31.05.2020bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Buna göre, oyuncuya 150.000. EUR fesih tazminatı ödenecektir."
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