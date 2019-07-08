Trabzonspor’da Amiri’nin sözleşmesi feshedildi Trabzonspor, Vahid Amiri’nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor, Vahid Amiri’nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. İranlı futbolcuya fesih bedeli olarak da 150 bin Euro ödenecek.

Trabzonspor’dan konuya ilişkin KAP’a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Vahid Amiri arasındaki 20.07.2018 başlangıç ve 31.05.2020bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Buna göre, oyuncuya 150.000. EUR fesih tazminatı ödenecektir."

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