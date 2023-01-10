Trabzonspor'da Abdullah Avcı için karar verildi!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Karadeniz ekibi Trabzonspor'da işler bu sezon pek de beklenildiği gibi gitmiyor. Alınan kötü sonuçlara bir yenisi de son hafta oynanan 5-0'lık Alanyaspor mağlubiyetini ekleyen Bordo-mavililer'de teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla ayrılık sinyali vermişti. Trabzonspor'da Avcı için karar verildi.

Süper Lig'in 18'inci haftasında Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 5-0 mağlup olarak ağır bir yenilgi alan Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın kararı belirsizliğini koruyordu.

DHA'nın haberine göre; Bordo-mavili yönetim yaptığı toplantının ardından Abdullah Avcı ile yola devam etme kararı aldı. Yönetimin güvenini sürdürdüğü tecrübeli teknik adam da bugün yapılan antrenmanda takımın başında yer aldı.

Çarşamba gününü izinli geçirecek olan Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına perşembe günü yapacağı antrenman ile devam edecek.

Abdullah Avcı, takımın kötü gidişatıyla ilgili teknik ekibiyle birlikte rapor hazırlayarak çarşamba günü İstanbul'da yönetim kuruluna sunacak.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Avcı'nın raporu doğrultusunda takımın gidişatıyla ilgili karar verecek ve gönderilecek isimler ile transfer politikası belirlenecek.