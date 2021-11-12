Trabzonspor yıldızını gönderiyor

Trabzonspor, çapraz bağları kopan ve hemen hemen sezonu kapatan 34 yaşındaki Gervinho'nun sözleşmesini feshetmeye hazırlanırken, tecrübeli yıldızın yerine bir başka yıldızın transferi için harekete geçti.

12. hafta sonunda en yakın rakibi Hatayspor'a 7, ezeli rakiplerinden Galatasaray 'a 9, Fenerbahçe ve Beşiktaş 'a ise 10'ar puan fark atarak liderlik koltuğuna oturdu. Fırtına sezon sonunda ipi göğüslemek için de devre arasında yapacağı takviyeler için şimdiden kolları sıvadı.

Kadroyu güçlendirmek adına çalışmalara başlayan Trabzonspor'da öncelikle gönderilecek isimlerle hem kontenjan hem de bütçe açılması planlanıyor. Bu doğrultuda da 11. haftada oynanan Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor karşısında çapraz bağları kopan ve hemen hemen sezonu kapatan 34 yaşındaki Gervinho'nun sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor. Bordo-Mavililer'le 2 yıllık kontratı bulunan ve yılda imza parası dahil olmak üzere 2 milyon 150 bin Euro net ücret kazanan Fildişili futbolcuyla bu sezonluk ücretinin tamamı karşılığında anlaşılması planlanıyor.