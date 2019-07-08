Trabzonspor, Vahid Amiri ile yollarını ayırdı



TRABZON (AA) - Trabzonspor, geçen sezon başında kadrosuna kattığı İranlı futbolcu Vahid Amiri ile yollarını ayırdı. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Vahid Amiri arasındaki 20.07.2018 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, oyuncuya 150 bin avro fesih tazminatı ödenecektir." ifadesine yer verildi. İranlı sol kanat futbolcusu Trabzonspor'da 22 lig maçında 679 dakika sahada kalmış ve 1 gol kaydetmişti.



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