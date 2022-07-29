Trabzonspor Umut'unu tazeliyor!..

Fransız temsilci Lorient forması giyen Umut Bozok için Trabzonspor, Fransız ekibine 2 milyon euroluk yeni bir teklif gönderdi.



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren son şampiyon Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız kesemeden devam ederken Umut Bozok’u renklerine bağlamak için yoğun çaba gösteriyor.

Hürriyet'e göre; Trabzonspor, transferi daha önce de gündeme gelen Umut Bozok için takımı Lorient'e 2 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi önerdi.

Fransız ekibinin teklifi değerlendirmeye geçtiği belirtildi. 25 yaşındaki forvet oyuncusu da 1.5 milyon euro yıllık ücret talep ediyor.

Galatasaray’da ilgileniyordu

Fransız kulübü Lorient'le gelecek yaz sözleşmesi sona erecek olan forvet oyuncusu için daha önce Galatasaray da girişimlerde bulunmuş ancak para konusunda anlaşma sağlanamamıştı.

38 maçta 20 gol ile gol kralı olmuştu

Geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da kiralık olarak geçiren Umut Bozok, 38 lig maçında 20 gol atarak sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı. Forvet oyuncusu bunun yanı sıra ligde 7 asistlik de katkı sağlamıştı.