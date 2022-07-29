  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor Umut'unu tazeliyor!..
Spor

Trabzonspor Umut'unu tazeliyor!..

Fransız temsilci Lorient forması giyen Umut Bozok için Trabzonspor, Fransız ekibine 2 milyon euroluk yeni bir teklif gönderdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 14:02:00 -
Trabzonspor Umut'unu tazeliyor!..

Fransız temsilci Lorient forması giyen Umut Bozok için Trabzonspor, Fransız ekibine 2 milyon euroluk yeni bir teklif gönderdi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren son şampiyon Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız kesemeden devam ederken Umut Bozok’u renklerine bağlamak için yoğun çaba gösteriyor.

Hürriyet'e göre; Trabzonspor, transferi daha önce de gündeme gelen Umut Bozok için takımı Lorient'e 2 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi önerdi.

Fransız ekibinin teklifi değerlendirmeye geçtiği belirtildi. 25 yaşındaki forvet oyuncusu da 1.5 milyon euro yıllık ücret talep ediyor.

Galatasaray’da ilgileniyordu

Fransız kulübü Lorient'le gelecek yaz sözleşmesi sona erecek olan forvet oyuncusu için daha önce Galatasaray da girişimlerde bulunmuş ancak para konusunda anlaşma sağlanamamıştı.

38 maçta 20 gol ile gol kralı olmuştu

Geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da kiralık olarak geçiren Umut Bozok, 38 lig maçında 20 gol atarak sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı. Forvet oyuncusu bunun yanı sıra ligde 7 asistlik de katkı sağlamıştı.

 

 

Bir insanın narsist olduğunun 13 işareti! Bu önerilere kulak verin
Bir insanın narsist olduğunun 13 işareti! Bu önerilere kulak verin

Sağlık

Bir insanın narsist olduğunun 13 işareti! Bu önerilere kulak verin

Takıları parlatma yöntemleri! Kararmış ve eskimiş takılar nasıl parlatılır?
Takıları parlatma yöntemleri! Kararmış ve eskimiş takılar nasıl parlatılır?

Kadın - Aile

Takıları parlatma yöntemleri! Kararmış ve eskimiş takılar nasıl parlatılır?

D vitamini eksikliği neden olur? D vitamini eksikliğinin öne çıkan 10 belirtisi
D vitamini eksikliği neden olur? D vitamini eksikliğinin öne çıkan 10 belirtisi

Sağlık

D vitamini eksikliği neden olur? D vitamini eksikliğinin öne çıkan 10 belirtisi

Günde sadece 2 karanfil yerseniz...
Günde sadece 2 karanfil yerseniz...

Kadın - Aile

Günde sadece 2 karanfil yerseniz...

Salatalık ile ayna silerseniz! Evde temizlik için pratik öneriler ve kolay tüyolar
Salatalık ile ayna silerseniz! Evde temizlik için pratik öneriler ve kolay tüyolar

Kadın - Aile

Salatalık ile ayna silerseniz! Evde temizlik için pratik öneriler ve kolay tüyolar

Salça nasıl saklanır? Salçanın küflenmesi nasıl önlenir?
Salça nasıl saklanır? Salçanın küflenmesi nasıl önlenir?

Kadın - Aile

Salça nasıl saklanır? Salçanın küflenmesi nasıl önlenir?

Bayat yumurta nasıl anlaşılır? Bayat yumurta testi
Bayat yumurta nasıl anlaşılır? Bayat yumurta testi

Aktüel

Bayat yumurta nasıl anlaşılır? Bayat yumurta testi

Narın faydaları nelerdir, hangi vitaminler var? Günlük K vitamini ihtiyacının karşılıyor!
Narın faydaları nelerdir, hangi vitaminler var? Günlük K vitamini ihtiyacının karşılıyor!

Sağlık

Narın faydaları nelerdir, hangi vitaminler var? Günlük K vitamini ihtiyacının karşılıyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23