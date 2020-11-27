Trabzonspor tek golle 3 puanı kaptı!
Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 yenerek üst üste 2. galibiyetini aldı.
Ankaragücü ile Trabzonspor Ankara Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gledi. Müsabakayı Trabzonspor 1-0 kazandı.
İlk yarı orta saha mücadelesiyle geçilirken Trabzonspor, 45+1. dakikada Baker'ın serbest vuruştan kaydettiği harika golle soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.
İkinci yarıda iki ekip de gol pozisyonuna girmekte zorluk çekerken maçta başka gol olmadı ve Trabzonspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Trabzonspor'da savunma oyuncusu Joao Pereira, 90. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 12'ye çıkardı. Ankaragücü ise 2 puanda kaldı.
Trabzonspor gelecek hafta sahasında Sivasspor'la karşılaşacak. Ankaragücü ise Antalyaspor ile deplasmana karşı karşıya gelecek.