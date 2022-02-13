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Spor Trabzonspor taraftarı, maç öncesi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Spor

Trabzonspor taraftarı, maç öncesi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor karşılaşması öncesi müsabakayı bekleyen taraftar geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 21:36:00 -
Trabzonspor taraftarı, maç öncesi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor karşılaşması öncesi müsabakayı bekleyen taraftar geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Müsabaka öncesi Medical Park Stadyumu'na giden taraftar Eyüp Yavuz (45) maçı beklediği sırada tribünden kalp krizi geçirdi.

Trabzonspor taraftarı Yavuz, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Yıldızlı Medical Park Hastanesine kaldırıldı.

Eyüp Yavuz'un, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

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