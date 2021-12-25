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Spor Trabzonspor, Süper Lig tarihine geçti! Fenerbahçe'nin rekorunu elinden aldı
Spor

Trabzonspor, Süper Lig tarihine geçti! Fenerbahçe'nin rekorunu elinden aldı

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir'le golsüz beraber kaldı. Tarihi bir performansa imza atarak ligin ilk yarısını 46 puanla lider bitiren bordo-mavililer, 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe'nin 45 puan topladığı sezonu geride bırakarak Süper Lig tarihine geçmeyi başardı.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 21:58:00 -
Trabzonspor, Süper Lig tarihine geçti! Fenerbahçe'nin rekorunu elinden aldı

Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede lider Trabzonspor, 3. sıradaki Başakşehir'le golsüz berabere kaldı ve ligin ilk yarısını 46 puanla zirvede kapattı. Tarihi bir başarıya imza atan bordo-mavililer, Fenerbahçe'ye ait olan bir rekorun da yeni sahibi oldu.

Fenerbahçe 45 puan toplamıştı

Süper Lig'in ilk yarıları baz alınarak yapılan araştırmada 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe 45 puan toplayarak, ilk yarılar itibarıyla en yüksek puanı almıştı. Trabzonspor bu sezon 46 puan toplayarak, ligin ilk yarısında en fazla puan alan takım olma unvanını eline geçirdi.

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