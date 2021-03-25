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Spor Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak olan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde toplanıp, ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 20:23:00 -
Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından başladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanıp, Sivasspor maçı öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Milli oyuncuların yer almadığı antrenmanda Berat Özdemir ve Anders Trondsen'in takımdan ayrı, Kamil Ahmet Çörekçi ve Hüseyin Türkmen'in ise salonda çalıştığı öğrenildi.

Uzun süreli sakatlığı süren Abdülkadir Ömür'ün de salon çalışmalarına başladığı belirtildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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